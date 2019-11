Sondaż: Większość dla partii Johnsona, Partia Pracy traci 50 mandatów AFP

Torysi mają szanse na zdobycie 359 miejsc w parlamencie po wyborach z 12 grudnia, co dałoby im stabilną większość - wynika z sondażu przeprowadzonego przez YouGov metodą MRP (Multilevel regression with poststratification) dla "The Times".