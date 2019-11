Premier złożył dymisję. Senat wybiera marszałka

Kliknij, aby odświeżyć

18:11

Głosowanie zakończyło się. Marszałek senior ogłosiła 45-minutową przerwę.

18:06

"Senat to izba refleksji w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu" - powiedział prezydent @AndrzejDuda w swoim przemówieniu podczas I posiedzenia #Senat.u X kadencji. pic.twitter.com/vzZklP82Bi — Senat RP ???? (@PolskiSenat) November 12, 2019

17:56

Wyczytywani senatorowie kolejno wrzucają karty do głosowania do przezroczystej urny.

17:54

Trwa głosowanie.

17:50

Senatorowie wybiorą marszałka Senatu spośród dwóch kandydatów. Będą głosować imiennie poprzez wypełnienie kart do głosowania, które następnie będą wrzucać do urny. Później zarządzona zostanie przerwa na liczenie głosów.

Na marszałka #Senat.u X kadencji zgłoszono senatorów @StKarczewski oraz @profGrodzki. Za chwilę głosowanie. Relacja na żywo na naszym profilu w serwisie Facebook: https://t.co/JMrnATTuJs pic.twitter.com/2xMGIdrjp4 — Senat RP ???? (@PolskiSenat) November 12, 2019

17:45

Senator Bogdan Klich (PO) przedstawił kandydaturę Tomasza Grodzkiego. - Jego droga życiowa układa się w jedną całość - zaznaczył. Przypomniał "epizod opozycyjny" Grodzkiego z 1981 r. oraz karierę lekarską kandydata. Wymienił także jego zainteresowania. - Rekomenduję kandydaturę prof. Grodzkiego z pełnym przekonaniem - zakończył.

17:42

W imieniu klubu PiS senator Michał Seweryński przedstawił kandydata na marszałka, Stanisława Karczewskiego. - Jest senatorem po raz piąty, sprawuje mandat od 2005 roku, cieszy się wielkim poparciem - powiedział. Według niego, w ostatniej kadencji, gdy marszałkiem był Karczewski, wzrósł prestiż Senatu.

17:40

Wznowione zostało posiedzenie Senatu.

17:35

W Senacie ma powstać koło senatorów niezależnych, tworzone przez Lidię Stroń, Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego. Pracami koła pokieruje Lidia Staroń - poinformował senator Krzysztof Kwiatkowski. Zapowiedział, że podczas głosowań osobowych każdy z członków koła będzie postępował zgodnie ze swym sumieniem.

17:25

Przerwa w obradach Senatu, podczas której można było zgłaszać kandydatów na stanowisko marszałka, została wydłużona.

16:41

Marszałek senior ogłosiła 40-minutową przerwę w obradach. Później senatorowie wybiorą prezydium Senatu.

16:32

Senatorowie składają ślubowanie, które brzmi: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu, strzec suwerenności i interesów państwa, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg".

16:29

Marszałek senior wygłosiła treść ślubowania.

16:25

Po prezydencie przewodnictwo obrad przejęła marszałek senior Barbara Borys-Damięcka (KO). W imieniu własnym i senatorów podziękowała Polkom i Polakom za udzielony mandat. Apelowała, by w Senacie praca ponad podziałami nie była pustym frazesem oraz by senatorowie nie powielali złych nawyków poprzedniej kadencji.

16:23

Inaugurując posiedzenie izby wyższej Andrzej Duda nie wykluczył, że z uwagi na brak jednoznacznej większości Senat będzie "trudny". Zapewnił, że jako prezydent wielokrotnie uwzględniał głos Senatu, a także senackiej opozycji. Zadeklarował, że tak będzie nadal.

16.20

Partia rządząca zaprezentowała centroprawicowym wyborcom dwie twarze - dzięki czemu każdy, krzywiąc się na jedną z nich, mógł z uznaniem potakiwać drugiej - pisze Artur Bartkiewicz

16:10

Prezydent pogratulował senatorom wyboru, podkreślając, że wysoka frekwencja daje im bardzo poważną legitymację.

16:02

Od odśpiewania hymnu rozpoczęło się inauguracyjne posiedzenie Senatu X kadencji. Następnie wystąpienie wygłosił prezydent Andrzej Duda.

16:00

- Jeśli tak rzeczywiście będzie, to będzie to wielki postęp w naszym życiu publicznym - powiedział w Sejmie prezes PiS Jarosław Kaczyński oceniając, że wypowiedzi posłów opozycji świadczą o końcu opozycji totalnej.

15:50

Premier podsumował kadencję rządu. Mówił o zwiększaniu nakładów na oświatę i służbę zdrowia, większych wpływach z podatków dzięki pracy Krajowej Administracji Skarbowej, rozbudowie transportu. - Godniejsze jest życie polskich rodzin, godniejsza jest praca, płaca - mówił.

15.35

Premier Morawiecki złożył dymisję Rady Ministrów

Premier @MorawieckiM podczas posiedzenia #Sejm IX kadencji: Nie ma wolności bez godności - tak podsumowuję 4 lata rządów. Nie ma wolności bez wiarygodności. #4lataPlus pic.twitter.com/Estu1pkPKQ — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 12, 2019

15:28

Elżbieta Witek (PiS) została wybrana na stanowisko marszałka Sejmu. Za jej kandydaturą głosowało 314 posłów, przeciwko - 11. 134 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu.

14:40

Marszałek senior Antoni Macierewicz swoim wystąpieniem „udowodnił, że słowa prezydenta Rzeczypospolitej, nic nie znaczą, bo on unieważnił całe wystąpienie Andrzeja Dudy” - stwierdził Borys Budka, szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej.

14:05

Przerwa w obradach potrwa do 14:35. Do tego czasu kluby mogą zgłaszać kandydatury na marszałka Sejmu. Kandydatką PiS jest dotychczasowa marszałek Elżbieta Witek.

13:29

IMHO PiS nieźle to dziś rozegrał dla siebie. PAD wyszedł na umiarkowanego i rozsądnego polityka, który chce łączyć a nie dzielić, a twardy elektorat dostał wystąpienie marszałka seniora Macierewicza — Michał Szułdrzyński???? (@MSzuldrzynski) November 12, 2019

13:27

Macierewicz podczas swojego przemówienia mówił o całkowitym zakazie aborcji. Polska już teraz ma barbarzyńskie prawo. Lewica się nie boi - ani Macierewicza, ani księży, ani PiSu. Posłanki lewicy zgłoszą projekt ustawy wprowadzający europejskie standardy przerywania ciąży. — Marcelina Zawisza (@mmzawisza) November 12, 2019

13:17

Rozpoczynają się ślubowania poselskie. pic.twitter.com/D9lc99tRMU — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) November 12, 2019

13:15

Rozpoczęło się poselskie ślubowanie

13:13

- Bez względu na opinie o przyczynach katastrofa smoleńska uświadomiła nam jak kruche były dotychczasowe przemiany. Jak ważne jest silne państwo polskie i bezpieczeństwo militarne, jak wielkie jest ciążące nad nami zagrożenie zewnętrzne - mówił Macierewicz.

13:09

13:06

- Po blisko 30 latach zmagania się z postkomunizmem, doskonale wiemy jakie decyzje budują niepodległość, a jakie prowadzą na manowce. Wiemy jaką cenę płacimy za porozumienia Okrągłego Stołu i jak wygląda kolejna faza postmarksistowskiego ataku oraz dokąd prowadzi ideologia gender - mówił marszałek senior.

13:01

- Zdecydowana większość Polaków chce jedności opartej na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Polacy dali temu wyraz wybierając najbardziej reprezentatywny Sejm czasów najnowszych - dodał Macierewicz.

12:58

- Zbrodnia stanu wojennego wciąż nie została ukarana; choć w poprzedniej kadencji Sejmu przeprowadzono fundamentalne zmiany m.in. społeczne i gospodarcze, odpowiedzialność za uporanie się z ciemną spuścizną komunizmu spada na nas - powiedział marszałek senior Antoni Macierewicz.

12:49

Włodzimierz Czarzasty zwrócił uwagę, że nie powitano byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Po orędziu powitał go prezydent Andrzej Duda. Po chwili podobnie postąpił Antoni Macierewicz.

12:46

- Debata jest potrzebna, by sprawy polskie załatwiać dobrze. Polska jest jedna i proszę, byście państwo zawsze o tym pamiętali i byście na początku tej kadencji podali sobie rękę - zaapelował prezydent.

12:46

Słowa i apele Prezydenta Dudy stoją w całkowitej sprzeczności z postawą jego politycznego środowiska, ale także i samego Prezydenta. — Arkadiusz Myrcha ?? (@ArkadiuszMyrcha) November 12, 2019

12:45

12:44

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu IX kadencji. Wyjątkową sprawą i wielkim zaszczytem jest zasiadać w ławach poselskich. Niezwykle trudną i odpowiedzialną pracą warto służyć Polakom. Zatem Koleżanki i Koledzy powodzenia w pracy dla dobra nas wszystkich. — Beata Mazurek (@beatamk) November 12, 2019

12:42

- Widzę w ostatnich latach wypowiedzi, także w Sejmie, które wielu w Polsce mogą ranić, które uderzają w elementy naszej tradycji i źródła naszego pochodzenia - powiedział prezydent

12:40

Wczoraj o północy zakończyła się IX kadencja Senatu, w tym momencie przestał pełnić swoją funkcję Marszałek Senatu. Pan Stanisław zajął miejsce mu nienależne. Trzeciej osoby w państwie. To uzurpacja! Zdumiewa brak stosownego miejsca dla Marszałka Seniora Senatu. pic.twitter.com/OOKKep9a4u — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) November 12, 2019

12:38

- To jest nasza wielka tradycja. Tradycja wielkiego szacunku wobec wszystkich, którzy mają inne poglądy. Wszyscy żyjemy w Polsce i nazywamy się Polakami. Zwracam na to uwagę, ponieważ widzę w ostatnich latach wiele kryzysów na tym tle. Widzę takie wypowiedzi, które wiele osób w Polsce mogą ranić - kontynuował Duda.

12:34

- Bycie w Sejmie to obok wielkiego zaszczytu, również wielka odpowiedzialność, przez jej pryzmat posłowie są obserwowani dziś, będą obserwowaniu w ostatnim dniu kadencji i oceniani jeśli będą chcieli ubiegać się o reelekcję - mówił.

12:29

- Chciałbym życzyć państwu, żebyście państwo mogli spokojnie dyskutować o ważnych dla Polski sprawach. Jestem pewny, że w wielu sprawach da się znaleźć porozumienie, nawet jeśli istnieją różnice poglądów - powiedział prezydent.

- Z całą pewnością są na sali sejmowej osoby, które potrafią prowadzić merytoryczną debatę polityczną - dodał.

12:28

12:25

Marszałek senior nie raczył powitać prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Macierewicz trzyma poziom dna. ?? pic.twitter.com/qROdoDBOxj — Andrzej Rozenek (@ARozenek) November 12, 2019

12:24

No to zaczynamy. Dulce et decorum ???? pic.twitter.com/4dNsidiz7a — Jadwiga Emilewicz ?????? (@JEmilewicz) 12 listopada 2019

12:22

Marszałek Senior @Macierewicz_A otworzył posiedzenie Sejmu IX kadencji a inauguracyjną przemowę wygłasza Prezydent RP @AndrzejDuda. pic.twitter.com/AnlsXl9RuN — Anna Maria Siarkowska (@AnnaSiarkowska) November 12, 2019

12:19

Prezydent podziękował wyborcom za wysoką frekwencję podczas wyborów parlamentarnych

12:18

- Rozpoczynająca się IX kadencja RP jest niezwykłym czasem dla państwa posłów, dla państwa najbliższych, bo to wielki zaszczyt móc zasiadać w tej izbie i dyskutować o najważniejszych polskich sprawach - powiedział Andrzej Duda

12:17

- To niezwykły zaszczyt dla mnie otwierać wraz z państwem to pierwsze posiedzenie IX kadencji Sejmu suwerennej RP - rozpoczął prezydent

12:15

Swoje orędzie rozpoczął prezydent Andrzej Duda

12:09

12:08

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Sejmu

12:07

12:04

W Sejmie są I prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska oraz I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf

12:03

??@prezydentpl @AndrzejDuda złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Jana Pawła II. pic.twitter.com/cHBctlvXle — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 12 listopada 2019

12:02

11:53

11:45

W Sejmie pojawił się prezydent Andrzej Duda. W budynku parlamentu jest już także prezes Najwyższej Izby Kontroli. Nie odpowiadał na pytania dziennikarzy o swoją przyszłość.

11:44

IX kadencja Sejmu.

Posłowie @Nowoczesna będą pracować w Klubie @KObywatelska. Mamy gotowe projekty, nowe pomysły i liberalne wartości, będziemy aktywni w klubie.

Liberalny głos w sejmie. pic.twitter.com/MXtTQ5UL9R — Katarzyna Lubnauer (@KLubnauer) November 12, 2019

11:43

Niemiła niespodzianka. Kancelaria Sejmu nie uwzględniła wystąpienia posłanek Lewicy i na tabliczkach w sali sejmowej dała napis poseł zamiast posłanka przy naszych nazwiskach. Będziemy walczyć dalej - poinformowała Wanda Nowicka.

11:42

Wyświetl ten post na Instagramie. 214 to mój numer na (chyba) 4 lata... Post udostępniony przez Tomasz Zimoch (@tzimoch) Lis 12, 2019 o 2:38 PST

11:41

- Mam nadzieję, że wszystko jest dobrze, że werdykt wyborczy, 51 mandatów dla opozycji, da możliwość wyboru marszałka Senatu i Prezydium Senatu - mówił w Sejmie przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

11:39

Zmiana sposobu ślubowania. Najpierw będą ślubować wszyscy posłowie PIS potem pozostali to absolutny skandal. Winny nie jest Macierewicz tylko prezydent @AndrzejDuda lepszy sort? — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) 12 listopada 2019

11:35

Kandydatem PSL na wicemarszałka Sejmu jest Piotr Zgorzelski. Ludowcy rekomendują Michała Kamińskiego na wicemarszałka Sejmu. Rzecznikiem klubu został Miłosz Motyka.

11:34

11:31

??Marszałek Senior #Sejm @Macierewicz_A oddał hołd parlamentarzystom, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem oraz posłom – ofiarom II wojny światowej pic.twitter.com/TQZcbdwow8 — Sejm RP (@KancelariaSejmu) November 12, 2019

11:30

Na posiedzeniu klubu PSL-Koalicja Polska podjęto decyzję, że szefem klubu będzie prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.

11:26

Przed rozpoczęciem posiedzenie marszałek senior i prezydent złożą kwiaty przed tablicami upamiętniającymi prezydenta Lech Kaczyńskiego, świętego Jana Pawła II, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i parlamentarzystów - ofiar II wojny światowej oraz tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

11:23

W Sejmie swoje orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda

11:17

O godzinie 16 rozpocznie się inauguracyjne posiedzenie Senatu. Kandydatem opozycji na marszałka jest prof. Tomasz Grodzki. Zapowiedział, że jeśli zostanie wybrany na to stanowisko, to Prawo i Sprawiedliwość będzie miało w izbie swojego wicemarszałka.

11:13

- Będziemy wraz z Małgorzatą Szmajdzińską czy Barbarą Dolniak musiały słuchać jego wystąpienia. To jest kompletne niemyślenie o wspólnocie - powiedziała w programie #RZECZoPOLITYCE szefowa Inicjatywy Polska, wybrana do Sejmu z list KO, odnosząc się do wyboru Antoniego Macierewicza na marszałka seniora. Nie wykluczyła możliwości opuszczenia sali plenarnej w trakcie wystąpienia byłego szefa MON.

11:10

Jak miesiąc po wyborach wyglądają sondaże? Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje ponad 40 proc. poparcia. Zobacz wyniki

