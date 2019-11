Kaczyński: Koniec opozycji totalnej? Wielki postęp

- Podsumowałbym to tak: koniec opozycji totalnej - oświadczył. - Jeśli tak rzeczywiście będzie, to będzie to wielki postęp w naszym życiu publicznym - ocenił. Dodał, że byłaby to zmiana w interesie polskiej demokracji, polskiego społeczeństwa, polskiego narodu i polskiej przyszłości. - Proszę, aby nie były to tylko słowa, żeby to były także czyny - zaapelował.

Były premier zastrzegł, że wystąpienia poprzedzających go mówców zawierały "elementy, z którymi się nie można zgodzić" - "reprymendy, strofowanie".

Oświadczył, że PiS podtrzymuje zdanie, że większość ma prawo powołać rząd i realizować swoją agendę.

- Oczywiste jest także i to, że klubem, który ma najwięcej swoich reprezentantów w wyższej izbie naszego parlamentu jest Prawo i Sprawiedliwość, i z tego też muszą być wyciągnięte pewne wnioski - powiedział.

- Bardzo dziękuję, że tak rozpoczyna się ta kadencja Sejmu. Mam nadzieję, że to trwała zmiana w naszym życiu publicznym, bardzo trwała i bardzo dobra - zakończył.