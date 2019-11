Komunistyczna Partia Chin: Będziemy dążyć do zjednoczenia z Tajwanem

Chiny uważają Tajwan za integralną część swojego terytorium, zbuntowaną prowincję kraju. Od momentu dojścia do władzy na Tajwanie prezydent Tsai Ing-wen, co w Pekinie wzbudziło obawy, że nowa prezydent będzie dążyć do formalnego ogłoszenia niepodległości wyspy, Chiny wywierają coraz większą presję na Tajwan,

Poniżej dalsza część artykułu