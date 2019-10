Koniec ery Johna Bercowa w brytyjskim parlamencie

John Bercow zapowiedział swą rezygnację 9 września. Informował, że ustąpi ze stanowiska spikera najpóźniej 31 października, w dniu, w którym miało dojść do brexitu, a jeśli posłowie przegłosują przedterminowe wybory - to wcześniej. Choć pod koniec października Unia Europejska zgodziła się na kolejne opóźnienie brexitu , Bercow nie zmienił swej decyzji.

Żegnając Bercowa w parlamencie, premier Boris Johnson podziękował mu za lata pracy. - Choć mogliśmy się nie zgadzać co do pewnych nowinek legislacyjnych, których był pan miłośnikiem, nie mam wątpliwości, że wspaniale służył pan parlamentowi - mówił szef rządu. Podkreślił, że jako spiker Bercow dbał, by posłowie z tylnych ław mieli prawo głosu. Dodał, że odchodzący spiker "zmodernizował" parlament.

AFP PHOTO / UK PARLIAMENT / Jessica Taylor