Andrzej Duda: Kto się czegokolwiek boi, nie może być prezydentem

- Uważam, że realizacja obietnic jest podstawowym zadaniem każdej demokratycznie wybranej władzy. Mój program, z którym wygrałem prezydenckie wybory, jest z zbieżny w celami rządu Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w rozmowie z "Polska The Times" prezydent.

- Razem je zrealizowaliśmy. Podpis prezydenta pod takimi ustawami, jak np. te obniżające wiek emerytalny, czy wprowadzające program 500 plus, był oczywisty. Jeśli zmiany w Polsce mają być dalej realizowane, jeżeli realizowane mają być nowe zobowiązania PiS, które ja uważam za korzystne społecznie, to bardzo ważne jest sprawowanie urzędu przez takiego prezydenta, który chce je realizować. Jeżeli społeczeństwo chce tych zmian, programu, który uwzględnia wszystkie społeczne potrzeby, to oczywiście wybory prezydenckie mają wielkie znaczenie - dodał.