Sondaż: Konserwatyści zdecydowanie przed Partią Pracy. Brexit Party czwartą siłą

Na trzecim miejscu w sondażu są Liberalni Demokraci, którym poparcie wzrosło o tydzień o 1 pkt proc. do 19 proc. Za podium sondażu znalazła się Brexit Party Nigela Farage'a popierana przez 11 proc. respondentów.

Aż o dwa punkty procentowe wzrosło w tydzień poparcie dla Zielonych - do 7 proc. Na 3 proc. poparcia może liczyć Szkocka Partia Narodowa SNP. Pozostałe ugrupowania mają maksymalnie 1 proc. poparcia.

Preferencje Brytyjczyków są mocno zależne od wieku. Według YouGov na Brexit Party w zasadzie w ogóle nie głosują ludzie poniżej 25. roku życia, a największe poparcie ugrupowanie to ma wśród osób w wieku 50 plus. Dla odmiany Zielonych popierają najmłodsi wyborcy (18 proc.), a im ankietowani starsi, tym mniejsze poparcie dla Green party - wśród osób w wieku powyżej 65 lat to zaledwie 3 procent.

Młodszych wyborców mają też laburzyści. Na Partię Pracy chciałoby głosować 35 proc. osób w wieku 18-24 lata i 30 proc. w wieku 25-49. Wyniki torysów to odpowiednio 25 proc. i 26 proc. Z kolei wśród najstarszych osób konserwatystów popiera aż 51 proc. respondentów - laburzystów zaledwie 10 proc.

Badanie YouGov zostało przeprowadzone w dniach 20-21 października na próbie 1689 respondentów.