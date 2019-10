Kanada: Partia Trudeau będzie rządzić, choć dostała mniej głosów od rywala

Po wyborach, w których na partię Trudeau oddano 33,1 proc. głosów Liberalna Partia Kanady zdobyła 157 z 338 miejsc w parlamencie - nie uzyskała więc większości. Mimo to zdobyła więcej mandatów niż główna partia opozycyjna - Konserwatywna Partia Kanady, która zdobyła wprawdzie 34,4 proc. głosów (w liczbach bezwzględnych o ok. 240 tys. głosów więcej), ale przełożyło się to tylko na 121 mandatów.

