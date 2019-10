Cymański o Banasiu: Nie umywamy rąk. Wiemy, czyimi głosami został wybrany

O nowym szefie NIK zrobiło się głośno we wrześniu, po reportażu "Superwizjera" TVN, w którym poruszony został m.in. temat oświadczeń majątkowych Mariana Banasia, których kontrolą zajęło się CBA.

Jak poinformowała "Rzeczpospolita", do ostatniej chwili Marian Banaś wykorzystał czas, jaki miał na odniesienie się do wątpliwości Centralnego Biura Antykorupcyjnego z kontroli jego oświadczeń majątkowych. Powinien je złożyć do środy. – W formie pisemnej prezes odniósł się do zastrzeżeń CBA, w środę zostało skierowane pismo – powiedział "Rz" Zbigniew Matwiej, szef wydziału prasowego NIK. – Dotychczas jeszcze nic nie wpłynęło - informował "Rz" Temistokles Brodowski z CBA.

O piątkową publikację "Rz" pytany był w RMF FM poseł Solidarnej Polski Tadeusz Cymański. - W tej sprawie mamy pewne problemy, oczywiście, bo ta sprawa kładzie się dużym cieniem, to jest problem w ogóle, co dalej zrobić, bo sytuacja jest bardzo trudna. Natomiast nie ma litości dla nikogo - powiedział. - My nie umywamy rąk - stwierdził, dodając, że wiadomo, czyimi głosami Banaś został wybrany prezesem NIK.

Cymański był pytany, czy Banaś powinien podać się do dymisji. - Jego decyzja, bo on wie, jaka jest prawda - odparł. - Może by ułatwił wszystkim tę sytuację, okoliczności są fatalne, ponieważ cień podejrzenia na niego padł - dodał.

Zastrzegł, że zna Banasia wiele lat i że nie jest z tych, "że jak coś się robi fatalnego wobec człowieka, to od razu go 'o tak'". - Sprawa jest niezamknięta - przekonywał.

- To jest tylko dowód, że światem rządzą pieniądze i przysłowie jest: najciemniej pod latarnią. Bo się okazuje, że ludzie, którzy ścigali VAT pod jego dowództwem są w areszcie. Nie ma u nas taryfy ulgowej, nie ma litości - mówił.