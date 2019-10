Nikt nie widział przekrętów w MF

W resorcie ścigali mafię, po godzinach – jak twierdzi prokuratura – sami mieli wystawiać puste faktury.

Od stycznia tego roku w areszcie siedzi Arkadiusz B. Jest podejrzany o zorganizowanie i kierowanie grupą przestępczą, mającą na celu wyłudzenie VAT i oszustwa podatkowe. Na fikcyjnym handlu sztuczną biżuterią i tarcicą w krajach UE grupa wyłudziła ok. 5 mln zł – twierdzi Zachodniopomorski Wydział Prokuratury Krajowej. Poniżej dalsza część artykułu

Byłby to „bohater" przekrętów na VAT, jakich wiele, gdyby nie fakt, że Arkadiusz B. przez trzy lata był jednym z najbliższych współpracowników Mariana Banasia w resorcie finansów – był dyrektorem Krajowej Szkoły Skarbowości (KSS) – kuźni kadr Krajowej Administracji Skarbowej, którą wymyślił i powołał do życia Banaś. W tej samej sprawie w areszcie siedzi też Krzysztof B. – inny, do niedawna wysoki urzędnik resortu, który miał ścigać przestępców, a „skubał" państwo na VAT.

Trudno uwierzyć, że ten kompromitujący skandal dla rządu i samego „Pancernego Mariana" dotąd nie wypłynął chociażby podczas opiniowania kandydatów na fotel szefa Najwyższej Izby Kontroli. Ujawniamy jego kulisy.

Twarz walki z przestępczością Marian Banaś wszedł do Ministerstwa Finansów tuż po wygranych przez PiS wyborach. Miał totalnie zreformować służbę skarbową, i to zrobił – zbudował od podstaw Krajową Administrację Skarbową, która miała stanowić nowy, wyspecjalizowany zespół głównie do walki z mafią VAT-owską, która od lat grała na nosie polskiej skarbówce. Banaś został nie tylko szefem KAS, ale i generalnym inspektorem informacji finansowej oraz pełnomocnikiem rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP lub UE. To właśnie w ramach tych zasług PiS wytypował go na szefa Najwyższej Izby Kontroli, którą to funkcję ma pełnić sześć lat. „Podkreślam z całą mocą, że kwestia zatrudnienia w służbie jest objęta moją szczególną troską, uwagą i nadzorem. Ta sama zasada przekazywana jest kierownikom podległych jednostek" – zapewniał posłów pod koniec 2016 r. wiceminister Marian Banaś.

Jego nieformalnym doradcą w tym projekcie został Arkadiusz B., który w ministerstwie (m.in. jako radca ministra) pracował już za pierwszego rządu PiS (w 2006 r. – potem odszedł na długi urlop). Wrócił do resortu pod koniec 2015 r., kiedy władzę przejęło PiS. Najpierw został dyrektorem Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, a potem Krajowej Szkoły Skarbowości.

Niespodziewanie, i po cichu Arkadiusz B. zniknął w listopadzie 2018 r. Dwa miesiące później, w styczniu tego roku, B. zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji pod zaskakującym zarzutem – wyłudzeń VAT.

Na dwa fronty Jak ustaliliśmy, wraz z Arkadiuszem B. pod tymi samymi zarzutami w areszcie – od ponad roku – siedzi inny były wysoki urzędnik Ministerstwa Finansów Krzysztof B. (wpadł wcześniej, we wrześniu 2018).

To były zastępca dyrektora departamentu kontroli celnej, podatkowej i kontroli gier, który również przyszedł do rządu z „dobrą zmianą".

Według prokuratury obaj panowie B. razem zorganizowali i kierowali grupą przestępczą.

„Śledztwo zostało wszczęte 11 grudnia 2017 r. Zarzucane podejrzanym przestępstwa dotyczą okresu od listopada 2015 roku do sierpnia 2018 r." – odpowiada nam Prokuratura Krajowa.

Z treści zarzutów dla Krzysztofa B. i Arkadiusza B. wynika, że 5 mln zł podatku VAT wyłudzili w czasach, kiedy... pracowali w Ministerstwie Finansów i oficjalnie ścigali nieuczciwych podatników.

Mieli popełniać oszustwa przez blisko trzy lata – od listopada 2015 r. (gdy po wygranych wyborach rządy objęło PiS) do sierpnia roku ubiegłego. Obaj B. w tym czasie piastowali wysokie funkcje kierownicze w ministerstwie. Jak informuje nas biuro prasowe resortu, Krzysztof B. pracował w Ministerstwie Finansów od września 2016 na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu kontroli celnej, podatkowej i kontroli gier – do stycznia 2017 r., gdy odwołał go dyrektor generalny MF bez podania przyczyny.

Nie wiadomo jak i z czyjej rekomendacji trafił do resortu. Co ciekawe, Krzysztof B. wcześniej był prawnikiem, który w imieniu firm transportowych z regionu łódzkiego walczył ze skarbówką, która oskarżała firmy o udział w karuzeli VAT na paliwie.

„Zarzucane podejrzanym przestępstwa nie mają bezpośredniego związku z pełnieniem przez nich funkcji publicznych" – zaznacza Prokuratura Krajowa. A jaki jest związek pośredni?

Okazuje się, że w tym precedensowym śledztwie, w którym podejrzanych jest już 15 osób, zatrzymano też Andrzeja S., naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście. Ma on zarzut udziału w tej w grupie i ujawniania służbowych tajemnic.

Od trzech lat wyłudzanie VAT – po nowelizacji kodeksu karnego – jest zbrodnią, za którą grozi do 25 lat więzienia, jeśli doszło do fałszowania faktur o wartości ponad 10 mln zł.

Łapówka Tomasza S. W walce z mafią VAT-owską rządowi PiS pomagał Tomasz S. – od lutego 2016 r. dyrektor departamentu administracji podatkowej (przemianowany na departament poboru podatków). Tomasz S. ma tytuł profesora, udziela wywiadów, mówiąc o „luce podatkowej". Krytykuje rządy poprzedników z PO–PSL (sam w nich pracował – w Ministerstwie Sprawiedliwości), że nieodpowiednio ścigali mafie podatkowe.

Tomasz S. nagle zniknął z resortu – 30 sierpnia 2017 r. złożył wniosek o rozwiązanie z nim umowy za porozumieniem stron. W październiku S. zatrzymało CBA pod zarzutem korupcji w aferze łapówkarskiej w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. S. miał przyjąć – tak odpowiada „Rzeczpospolitej" prokuratura – co najmniej 121 tys. zł łapówki w związku z poprzednią funkcją w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zdaniem śledczych S. przeprowadził fikcyjne szkolenia.

Tomasz S. spędził rok w areszcie. – Trwają czynności końcowe, co pozwala przypuszczać, że akt oskarżenia, także przeciwko Tomaszowi S. będzie skierowany do sądu do końca tego roku – mówi nam Mariusz Chudzik z Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Marian Banaś, prezes NIK, w przesłanym „Rzeczpospolitej" stanowisku napisał:

„W momencie mianowania dyrektora KSS nie posiadałem informacji na temat podejrzeń, o jakich Panie Redaktor piszą, ani też żadnych innych informacji wzbudzających jakiekolwiek wątpliwości na temat wskazanej osoby (Arkadiusza B. – red.). Informacja na temat zarzutów kierowanych pod adresem dyrektora KSS jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Zapewniam, że w przypadku posiadania jakichkolwiek informacji, o których Panie piszą w stosunku do dyrektora KSS – do takiej nominacji by nie doszło".