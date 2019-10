Wielka Brytania: Mowa tronowa Elżbiety II. Przedstawiono plan rządu Johnsona

W brytyjskim parlamencie przedstawiono pakiet 26 ustaw, w tym siedmiu, które dotyczą przestępczości i wymiaru sprawiedliwości. W związku z brakiem większości w Izbie Gmin i możliwymi przedterminowymi wyborami, wątpliwe jest, by ustawy weszły w życie.

Uroczysta mowa tronowa otworzyła nową sesję parlamentu. Dla królowej Elżbiety II było to 65. wystąpienie od początku jej panowania.

Ambitny plan premiera Borisa Johnsona jest postrzegany w Wielkiej Brytanii jako próba zbudowania swojej pozycji przed wyborami.

- Jest to lista życzeń, których rząd nie zamierza spełnić i nie ma na to środków. To przedwyborcza transmisja partii politycznej - oceniła Diane Abbott z Partii Pracy.

Zapowiedziane ustawy obejmują zmiany w przewidzianych długościach kar dla przestępców, surowsze karanie zagranicznych przestępców, którzy wracają do Wielkiej Brytanii i lepszą ochronę ofiar przemocy domowej.

Nie zabrakło również planów dotyczących brexitu. Ministrowie przygotowują się do szybkiego przyjęcia projektu ustawy zatwierdzającej umowę, którą Johnson zdoła wynegocjować z Brukselą na szczycie, który odbędzie się jeszcze w tym tygodniu.