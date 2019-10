Jan Śpiewak: Pytanie, czy w PiS nie będzie wojny buldogów

PiS skonsolidowało swoją władzę, potwierdziło, że cieszy się poparciem prawie połowy Polaków i to w sytuacji bardzo wysokiej frekwencji. To jest najważniejsze, że PiS wychodzi zwycięski z tego starcia, chociaż wydawało się, że ta władza może im się jeszcze wymknąć z rąk.

Kuluarowe informacje są takie, że PiS uważa, że będzie miał niewielką większość, co oznacza, że Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin będą dalej mieć ważną pozycję.

Pytanie, czy faktycznie utrzyma się statusu quo w obozie dobrej zmiany, czy np. „ziobryści’’ wyjdą wzmocnieni, musielibyśmy poznać szczegółowe wyniki, jak im poszło. Widać było ogromną pracę Patryka Jakiego, który walczył, żeby jego wybrańcy weszli do Sejmu. Pytanie czy nie będzie dalszej wojny buldogów pod dywanem, czy to będzie dalej szło jak wcześniej. Myślę, że PiS był odrobinę rozczarowany i wynika to głównie z tego, że ten wynik nie jest na tyle mocny, żeby zmarginalizować Gowina i Ziobrę.

Mam wrażenie, że wczoraj prezes PiS stwierdził, że potrzebny jest inny kierunek. Była mowa o błędach, które zostały popełnione, myśli pan, że teraz PiS jeśli chodzi np. o decyzje kadrowe i sposób prowadzenia polityki, zmieni się, zbliży się do centrum?

PiS już jest centrum, jeśli partia zdobywa 45%-47% głosów, to jest centrum. Zależy co będzie się dziać z Konfederacją, to mnie osobiście martwi, że przy tak wysokiej frekwencji Konfederacja weszła do Sejmu. To jest chyba głównie efekt tego, że Kukiz zdecydował się pójść z partią establishmentową i bardzo wielu wyborców Kukiza odpłynęło, oczywiście pewnie większość do PiS-u, ale z tego co widziałem to dużo przeszło do Konfederacji. Pytanie czy Konfederacja teraz będzie spychać PiS w prawo, żeby PiS nie urósł. Mam nadzieję, że tak nie będzie, że raczej PiS będzie walczyło o głosy w centrum. To co się wydarzyło w miastach jest niesamowite, w Warszawie frekwencja wyniosła ponad 70%. Widać jak bardzo jest to klasowy konflikt, że tutaj mamy do czynienia z klasą średnią i średnią wyższą, która odrzuca PiS z wielu powodów i mamy trochę gorzej sytuowanych mieszkańców Polski, którzy skorzystali na 4 latach dobrej zmiany, którym się poprawiło i rzeczywiście doświadczyli awansu. Kontra ci, którzy są syci i nie chcą wpuścić wyżej na drabinę tych, którzy byli głodni.

Czy konflikt klasowy będzie się teraz zaostrzał?

Zależy co PiS będzie teraz robiło, nie jestem ekspertem od gospodarki i nie jestem w stanie powiedzieć co będzie się działo. Ale jeśli PiS rzeczywiście doprowadzi do wzrostu płacy minimalnej do 4 tysięcy brutto, jeśli dalej będą wzrastały płace, to faktycznie wymiar ekonomiczny będzie miał olbrzymie znaczenie. Pytanie, co wydarzy się z usługami publicznymi, które są piętą ahillesową tej administracji i sądzę, że za 4 lata sytuacja w służbie zdrowia, w edukacji będzie jeszcze gorsza niż jest dzisiaj. To będzie coś, na czym PiS może się przewrócić.

Czy zaskoczył pana wynik PSL-u?

Tak, on jest zaskakujący, sądziłem, że PSL wejdzie, ale nie sądziłem, że z takim wynikiem. Wygląda na to, że zadziały dwie rzeczy: jednak były przepływy wyborców Kukiza do PSL-u. Jestem bardzo ciekawy wyników PSL-u w dużych miastach, gdzie wystawiono bardzo silną reprezentację.

Myśli pan, że za rok układ polityczny opozycji się zmieni?

Potrzebna jest partia przepływów i myślę, że opozycja powinna mieć to w pamięci. Dopóki nie będzie partii, która będzie w stanie zabrać trochę głosów kukizowych, czyli zabrać te głosy które przeszły do PiS-u i Konfederacji, to nic się nie wydarzy.