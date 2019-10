Piotr Guział dyrektorem w spółce Orlenu

Radnym Ursynowa był od 1998 do 2010 roku. Od 2005 roku był związany z Partią Demokratyczną, a od 2006 - z Socjaldemokracją Polską. W 2007 roku startował w wyborach do Sejmu z listy Lewicy i Demokratów. Z SdPL rozstał się w 2011 roku.

Piotr Guział to były burmistrz Ursynowa. W przeszłości był członkiem SdRP/SLD i przewodniczącym Stowarzyszenia Młodej Lewicy Demokratycznej na Mazowszu. W 2001 startował do Sejmu z list SLD (nie zdobył mandatu).

Po wycofaniu się z wyborów na prezydenta Warszawy poparł kandydaturę Patryka Jakiego. W przypadku zwycięstwa kandydata PiS miał zostać wiceprezydentem miasta.

W lutym "Rzeczpospolita" informowała, że Ministerstwo Obrony Narodowej zapełniło wakat w radzie nadzorczej Exatela. Do nadzorców telekomunikacyjnego operatora świadczącego usługi dla firm i administracji dołączył Guział. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Sądowego sprawuje on tę funkcję do dziś.

Dodatkowo Guział od czerwca jest dyrektorem zarządzającym spółki Unipetrol Deutschland GMBH z siedzibą w Langen w Hesji. Jest to spółka córka czeskiego koncernu paliwowego Unipetrol. Od 2005 roku firma jest własnością PKN Orlen.