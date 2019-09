Agnieszka Holland: Wygra PiS? Boję się, że będzie niedobrze

- Filmu, muszę powiedzieć, dotknęło to jeszcze w stosunkowo najmniejszym stopniu, natomiast jeśli chodzi o teatry, zaczęło się to bardzo szybko, od zmiany w Teatrze Polskim i prób cenzury spektaklu, a następnie usunięcia dyrekcji, która stworzyła zespół, i wstawieniu tam dyrektora, który wkrótce okazał się niestety nie tylko niekompetentny, nie tylko nieumiejący sobie radzić z zespołem, ale również niezbyt uczciwy - mówiła reżyserka.

- Broniono tego dyrektora jak niepodległości, aż teatr właściwie został zniszczony. Następnie podobne decyzje zapadły w wypadku Teatru Starego. Wszędzie tam, gdzie ministerstwo ma jakąś władzę w teatrze, bo na ogół teatry są jednak pod egidą miast na szczęście, to próbuje przeprowadzić inżynierię personalną w ramach tych teatrów - oceniła, zauważając, że "to doprowadzi do niszczenia tych instytucji".

Zdaniem Holland "bezprawnie wyrzuca się kompetentnych ludzi, którzy dobrze pracują dla polskiej kultury i dla promocji polskiej kultury w świecie, i wsadza się ludzi, którzy są niekompetentni, tylko dlatego, że są powiązani jakimiś partyjnymi nićmi". - W muzeach jest podobnie, więc ta działalność ministerstwa w sprawie kultury jest głęboko szkodliwa. Głęboko szkodliwa i dla polskiej kultury, i dla obrazu Polski w świecie. A tymczasem dowiadujemy się, że ciężkie miliony są wydawane na promocję, na to, żeby pociotek jakiegoś PiS-owskiego nominanta udawał, że promuje Polskę w USA - dodała, nawiązując do doniesień Onetu na temat działalności Polskiej Fundacji Narodowej.

Zapytana, co będzie, jeśli październikowe wybory wygra Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim, reżyserka stwierdziła, że "będzie niedobrze". - Jak pani odbiera fakt, że de facto proklamują państwo wyznaniowe? Jak pani odbiera fakt, że wyklucza rodziny, które nie mieszczą się w "kobieta, mężczyzna i dzieci"? Jak pani odbiera fakt, że połowa obywateli albo więcej znajduje się poza centrum jego zainteresowania czy że tak wielką część obywateli uważa za obywateli gorszej kategorii – jak pani to odbiera? Jak pani odbiera próby tzw. repolonizacji czy – teraz to się inaczej nazywa – repluralizacji mediów? Jak pani sobie to wyobraża? - pytała Holland prowadzącą wywiad dziennikarkę Beatę Lubecką.