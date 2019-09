Johnson: Uszanuję wyrok sądu ws. prorogacji

- Musimy szanować wyrok Sądu Najwyższego - powiedział w Nowym Jorku Johnson.

- Nie sądzę, że sędziowie wykluczyli możliwość wygłoszenia przez królową mowy tronowej, ale z pewnością zapewnimy, aby parlament miał mnóstwo czasu na debatę o brexicie - dodał.

- Parlament debatował o brexicie trzy lata na temat brexitu, teraz mamy szansę zawrzeć umowę i wyjść z UE 31 października i to właśnie zamierzamy zrobić - podkreślił brytyjski premier.



Johnson stwierdził też, że "nie zgadza się z decyzją Sądu Najwyższego", ale "ma szacunek do systemu sądownictwa". Bronił przy tym decyzji o zawieszeniu parlamentu mówiąc, że była to procedura stosowana od wieków i nigdy dotąd nie była podważana.

- Jest czymś zwyczajnym, że królowa wygłasza mowę tronową (w parlamencie) i tego chcieliśmy, ale ważniejsze jest to, aby nie zapomnieć, iż jest wiele osób, które chcą powstrzymać brexit. Jest wiele osób, które chcą powstrzymać wyjście tego kraju z UE - mówił brytyjski premier.

Johnson zapewnił jednocześnie, że Wielka Brytania "wyjdzie z UE 31 października". - I sądzę, że mieszkańcy kraju chcą zobaczyć parlamentarzystów zbierających się i pracujących na rzecz interesu narodowego, aby do tego doprowadzić i to właśnie zrobimy - podkreślił Johnson.

Głosu ws. orzeczenia sądu nie zabrała jeszcze królowa Elżbieta II (formalnie decyzja o prorogacji została podjęta przez nią), która przebywa w szkockiej posiadłości Balmoral, gdzie spędza letnie wakacje.