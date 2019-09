Ghana: Mieli sześć pistoletów i trzy granaty, chcieli zdestabilizować kraj

Grupa była obserwowana przez 15 miesięcy. Po zatrzymaniu trzech podejrzanych o planowanie zamachu zabezpieczono sześć pistoletów, trzy granaty dymne, 22 przenośne ładunki wybuchowe, dwa magazynki do AK47 i długi nóż.

Zarekwirowano także sprzęt komputerowy, dyktafon i jeden ghański paszport.

Aresztowani mężczyźni to Frederick Yao Mac-Palm, Ezor Kafui i Bright Allan Debrah Ofosu. Działali w grupie pod nazwą Take Action Ghana (Działaj Ghano) - wykorzystując ją spiskowcy mieli "zdobywać poparcie wśród młodych" i sprawiać, by zwracali się przeciw rządowi

W pewnym momencie spiskowcy mieli też zacząć gromadzić broń.

Wybory prezydenckie w Ghanie odbędą się w przyszłym roku.