Kanada: Zieloni zmienili zdjęcie liderki. Trzymała jednorazowy kubek

Na podmienionym zdjęciu widać, jak liderka Zielonej Partii Kanady trzyma w dłoniach plastikowy kubek wielokrotnego użytku z logiem swojej ugrupowania oraz metalową rurkę do picia.

Elizabeth May powiedziała, że manipulacji dokonano bez jej wiedzy i była "całkowicie zszokowana", gdy się o tym dowiedziała.

May w związku z tą sytuacją powiedziała, że nie ma nic do ukrycia. - Moja codzienna rutyna polega na unikaniu przedmiotów plastikowych jednorazowego użytku - powiedziała. - Na oryginalnym zdjęciu nie ma nic, co bym ukrywała - dodała.

Jej partia zobowiązała się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych, w tym do wprowadzenia zakazu stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku.

Wybory parlamentarne w Kanadzie odbędą się 21 października.