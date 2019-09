Włochy: Były premier dokona rozłamu w partii rządzącej?

Stworzenie własnej partii przez Renziego, do którego doszłoby tuż po utworzeniu rządu przez Partię Demokratyczną i Ruch Pięciu Gwiazd (po upadku rządu Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi), mogłoby doprowadzić do kolejnego trzęsienia ziemi we włoskiej polityce i zagrozić istnieniu rządu Giuseppe Contego.

Poniżej dalsza część artykułu