Główny rywal Netanjahu: Wygląda na to, że premier przegrał AFP

Główny rywal Beniamina Netanjahu, lider koalicji Niebiesko-Biali Beni Ganc, po zakończonych we wtorek o 22 wyborach do Knesetu oświadczył, że wygląda na to, iż lider Likudu przegrał wybory, ale pewność co do tego będzie można mieć dopiero po podaniu ich oficjalnych wyników.