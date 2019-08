"Ostatnie ostrzeżenie dla PiS". Opozycja o decyzji Trumpa

Politycy PiS przekonują, że przełożenie wizyty amerykańskiej głowy państwa nie miało nic wspólnego z wewnętrznymi sprawami Polski, jednak opinie przedstawicieli opozycji są zgodne. - Myślę, że to duże zaskoczenie dla wszystkich. Szkoda że Trumpa nie będzie w Warszawie bo to rocznica istotna dla Polski, Europy, świata. Chociaż przypuszczam, że pewne znaczenie w tych kalkulacjach mogło mieć to co działo się w Ministerstwie Sprawiedliwości, co nie mieści się w standardach państwa demokratycznego. Ta afera jest czymś, co stawia polską władzę w złym świetle - zauważył Paweł Rabiej z Nowoczesnej w programie #RZECZoPOLITYCE.