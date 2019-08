Izrael: Nie wystartują w wyborach z powodu rasizmu wobec Arabów

Benzi Gopstein i Baruch Marzel nie mogą startować w wyborach z powodu swojego podżegania do rasizmu wobec Arabów.

Gopstein jest również znany jako szef organizacji antyasymilacyjnej Lehava, która walczy o to, by nie dochodziło do małżeństw między Żydami a innymi narodami. Członkowie organizacji apelują również o to, by nie zatrudniano Palestyńczyków i innych Arabów.

Sąd nie zakazał startu wszystkim osobom wystawionym na partyjną listę. Żydowska Siła wzywa do aneksji Zachodniego Brzegu, przeniesienia "wrogich" Arabów do innych państw, nadrzędności państwa religijnego i sprzeciwia się utworzeniu państwa palestyńskiego.

Wybory w Izraelu odbyły się w kwietniu, jednak premier Benjamin Netanjahu nie był w stanie utworzyć koalicji rządowej. Przyspieszone wybory odbędą się 17 września.