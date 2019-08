Włochy: Rząd premiera Contego zastąpi rząd premiera Contego

Gdyby Ruch Pięciu Gwiazd i Partia Demokratyczna nie osiągnęły porozumienia do końca dnia w środę, Conte mianowałby tymczasowego premiera i rozpisał przedterminowe wybory.

Conte podał się do dymisji w ubiegłym tygodniu, po tym jak tworząca dotychczas koalicję z Ruchem Pięciu Gwiazd Liga wycofała poparcie dla rządu po deklaracji jej lidera, wicepremiera Matteo Salviniego, który stwierdził, że stracił zaufanie dla koalicyjnego partnera. Salvini doprowadził do kryzysu politycznego licząc na przedterminowe wybory, po których jego Liga - notująca w sondażach poparcie zbliżone do 40 proc. - miałaby szansę na stworzenie rządu większościowego.

Salvini i Liga zawdzięczają popularność antyimigracyjnej polityce lidera ugrupowania, który w rządzie Contego zajmował stanowisko szefa MSW.

Conte jest politykiem bezpartyjnym, związanym jednak z Ruchem Pięciu Gwiazd, który wygrał wybory parlamentarne w 2018 roku.

Ruch Pięciu Gwiazd i Partia Demokratyczna muszą teraz porozumieć się co do programu przyszłego rządu i jego składu. Wcześniej obie te partie ostro się wzajemnie atakowały.