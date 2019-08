KPRM opublikowało listę lotów premier Beaty Szydło

Wykaz udostępniony przez KPRM zawiera datę, rodzaj statku powietrznego oraz trasę przelotu, wyrażoną przy pomocy kodów lotnisk - czasem trzyliterowych Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA), czasem czteroliterowych Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Brak informacji, które loty miały status HEAD.

76 pozycji dotyczy samolotu Embraer 175, 72 - maszyny CASA C-295M, 14 - śmigłowca W-3 Sokół. Dodatkowo z Warszawy do Ułan Bator i z powrotem w lipcu 2016 r. szefowa rządu poleciała wyczarterowanym Boeingiem 737, natomiast 5 sierpnia 2016 r. trasę Gdańsk - Warszawa - Kraków - Gdańsk premier pokonała śmigłowcem W-3 i samolotem CASA.

Z listy opublikowanej przez KPRM wynika, że Beata Szydło jako premier odbyła 253 loty - 81 razy podróżowała między dwoma lotniskami, 76 razy - między trzema i 6 - między czterema. Dodatkowo jedna pozycja ze spisu KPRM - z przełomu listopada i grudnia 2017 r. - zawiera dwa loty embraerem: z Warszawy do Casablanki i z Tunisu do Warszawy.



Beata Szydło stała na czele rządu od 16 listopada 2015 r. do 11 grudnia 2017 r.



9 sierpnia Beata Szydło napisała na Twitterze, że zwróciła się do szefa KPRM Michała Dworczyka o opublikowanie wszystkich lotów premierów od 2015 r.



Wcześniej kancelaria premiera opublikowała listę lotów premiera Mateusza Morawieckiego.



Publikacje mają związek ze sprawą lotów rządowymi środkami transportu lotniczego byłego już marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego (PiS), w tym w towarzystwie członków rodziny. 8 sierpnia marszałek Kuchciński zapowiedział swoją dymisję, którą złożył na posiedzeniu Sejmu 9 sierpnia. Nowym marszałkiem Sejmu została Elżbieta Witek.