Kaja Godek: Radykalizm jest dzisiaj bardzo potrzebny, bo jesteśmy świadkami wojny kulturowej

Zdaniem Godek "ogromny atak lobby lewicowego na społeczeństwo polskie jest widoczny gołym okiem". Stwierdziła także, że nie wystartuje w wyborach do Sejmu z list Konfederacji, ponieważ ugrupowanie to "boi się spraw światopoglądowych i konsekwentnie wypycha osoby, które tymi sprawami zajmowały się w sposób radykalny". - A myślę, że taki radykalizm jest dzisiaj bardzo potrzebny, bo jesteśmy świadkami wojny kulturowej i potrzebna jest wyrazistość, jasne określenie się po stronie dobra - dodała.

- Z przerażeniem patrzę na to, że rząd, który jest rzekomo konserwatywny, absolutnie na to nie reaguje i jeszcze tłumaczy, że nic nie może zrobić. To po co nam taki rząd, który nie może rządzić? - pytała Godek.

Według działaczki pro-life ewentualna ustawa o tzw. związkach partnerskich w Polsce byłaby sprzeczna z Konstytucją. - Art. 18 mówi, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny i jako taki związek pozostaje pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Żadne inne związki nie mają być w Polsce uprzywilejowane, powagą urzędnika państwowego sankcjonowane, nie mają być obecne w polskim prawie - tłumaczyła.