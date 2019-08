Kanclerz skarbu w rządzie Johnsona "czerpał zysk z chciwości"? AFP

John McDonnell, kanclerz skarbu w gabinecie cieni Partii Pracy, w liście do Borisa Johnsona zarzuca nowemu kanclerzowi skarbu, Sajidowi Javidowi, że ten w czasie kariery w londyńskim city, czerpał zyski ze sprzedaży ryzykownych instrumentów finansowych, które doprowadziły do światowego kryzysu ekonomicznego z lat 2007-2009 - czytamy w "The Guardian".