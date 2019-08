Premier Włoch: Niech Salvini wyjaśni, dlaczego chce obalić rząd

- Nie jest zadaniem szefa MSW zwoływanie parlamentu, albo nakreślanie ram kryzysu politycznego - stwierdził Conte, który zapowiedział wystąpienie przed parlamentem, aby zapewnić, że "kryzys wywołany (przez Salviniego - red.) będzie najbardziej transparentny w historii republiki (Włoch - red.)".

W krótkim oświadczeniu premier Conte zapowiedział, że nie będzie dłużej akceptował ataków Salviniego na ministrów i oskarżył wicepremiera o bazowanie na "sloganach" w celu budowy społecznego poparcia.

- Musi wyjaśnić wyborcom, którzy uwierzyli w obietnicę zmian, powody, które doprowadziły go do wczesnego i nagłego przerwania pracy rządu - oświadczył Conte.

W wyborach z 2018 roku Liga, wchodząca w skład Koalicji Centroprawicowej zdobyła 126 mandatów - co czyni ją mniejszym partnerem koalicyjnym w rządzie współtworzonym z Ruchem Pięciu Gwiazd (227 mandatów). Obecnie sondaże jednak wskazują, że wybory wygrałaby Liga, która osiąga poparcie na poziomie 38 proc., podczas gdy poparcie dla Ruchu Pięciu Gwiazd zmniejszyło się do ok. 17 proc.