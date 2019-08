Szwedzki minister: Niech Beata Mazurek zrobi coś ze złodziejami z Polski

Słowa Mazurek zostały zauważone przez szwedzkie media. W gazecie "Aftonbladet" odniósł się do nich Morgan Johansson, minister sprawiedliwości i minister ds. migracji ze Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej.

Polityk ocenił, że wypowiedź europosłanki PiS jest nieprawdziwa i "wzięta z powietrza". Według ministra, w latach 2017-2018 do Szwecji wyemigrowało ponad 8 tys. Polaków. - To ponad trzy razy więcej niż całkowita liczba Szwedów mieszkających w Polsce - powiedział Johansson. Dodał, że Beata Mazurek powinna raczej pytać, czemu tylu Polaków ucieka do Szwecji.