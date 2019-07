Ukraina: Doradca Zełenskiego zapowiada nowe prawo - polityk straci mandat za absencję w parlamencie

- Procedura będzie musiała zostać sformalizowana. Jednym z formatów, który rozważaliśmy, jest referendum w celu odwołania parlamentarzysty - mówił Razumkow w wywiadzie dla agencji RBC Ukraine. - Ale mogą to być zasady zapisane w prawie: jeśli nie chodzisz do pracy, powiedzmy, przez 30 procent czasu, w którym powinieneś pracować... To będzie określone w prawie. Jeśli pominiesz 30 procent sesji (parlamentu), stracisz miejsce w parlamencie - tłumaczył doradca prezydenta Ukrainy.

