Korwin-Mikke: Obecny system opieki zdrowotnej to komunizm

Zdaniem polityka obecnie - w ramach systemu, którego elementem jest obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne, "pieniądze (...) są przejadane i marnotrawione!".

Jako przykład polityk wskazuje sytuację, w której "boli go noga, a lekarz proponuje mu tomografię". "Szansa, że jestem chory wynosi jedna na 100 tys. Pytam, ile ta tomografia kosztuje. Słyszę, że tysiąc złotych. To większą mam szansę, że wpadnę pod samochód, wychodząc od lekarza. To ja dziękuję, nie. A jak płaci podatnik, to lekarz słyszy: 'Rób Pan tę tomografię. I jeszcze drugą, żeby sprawdzić, czy pierwsza była dobra'" - kpi Korwin-Mikke.

"Po wprowadzeniu w USA ubezpieczeń (Blue Cross. MedicAid) koszt leczenia wzrósł dziesięciokrotnie" - podkreśla Korwin-Mikke.

Polityk określa obecny system opieki zdrowotnej "w którym wszyscy składają się na leczenie innych" mianem "czystego komunizmu".

"Ludzie dosyć często zbierają pieniądze na leczenie np. swoich małych dzieci. W normalnych krajach leczenie jest tańsze, bo nie ma państwowej służby zdrowia. Pomyślmy jak bogaci byśmy byli, gdybyśmy nie płacili na te wszystkie potwory i moglibyśmy pomóc naszym krewnym i znajomym, dając im z własnej kieszeni" - podsumowuje Korwin-Mikke.