Europosłowie PiS z krzyżami. Patryk Jaki: Ordynarny fejk

Sprawę skomentował w rozmowie z WP.pl, europoseł Patryk Jaki. - Ta grupa regularnie atakowała mnie ordynarnymi fejkami w kampaniach wyborczych. To wstyd dla Facebooka, że dalej nie usuwa tej grupy, mimo że regularnie łamie ona wszystkie regulaminy i zasady społeczności - powiedział były wiceminister sprawiedliwości.

Po wyborach do Parlamentu Europejskiej zapowiadał, że "weźmie się" za profile na Facebooku, na których pojawiają się obraźliwe informacje.

- Wezmę się za takie rzeczy jak "Sok z Buraka". To jest instytucjonalnie akceptowane, mimo że ludzie, którzy za to odpowiadają, wiedzą, że to jest haniebne łamanie prawa. Dlatego to się teraz skończy, ja chwilę odpocznę i się tym zajmę - zapowiedział.