Litwa: Kluczowe ministerstwa w rękach Polaków

Dla Polaków to bardzo ważne resorty - podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą"' Waldemar Tomaszewski- MSW poza tym, że odpowiada za policję, zajmuje się też administracją i samorządami. Łączność i transport to wyjątkowo ważna dziedzina i dla całej Litwy, dająca 10 procent PKB, jak i dla rejonów zamieszkanych przez Polaków.

DOTRWAĆ DO WYBORÓW

Zdaniem politologa z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie Andrzeja Pukszty koalicja jest "niezbyt atrakcyjna". Mimo że Związek Chłopów i Zielonych ma aż trzech małych partnerów, to ledwie zapewnia to większość w Sejmie. - Związek jest jednak tak skonfliktowany z mającymi drugą co do wielkości frakcję w parlamencie konserwatystami, że nie ma innego wyjścia niż poszukiwanie innych koalicjantów. AWPL był języczkiem u wagi. Może taki rząd dojedzie jakoś do wyborów, które zgodnie z planem mają się odbyć na jesieni 2020 roku - dodaje Pukszto.