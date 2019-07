Gruzja: Niespokojnie po "prokowokacji". Telewizja zawiesza emisję

W nocy oświadczenie wydał Nika Gwaramia, dyrektor generalny Rustavi 2, informując o zawieszeniu transmisji po tym, jak kilku dziennikarzy i kamerzystów zostało zaatakowanych przez protestujących. - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie mogło zagwarantować nam bezpieczeństwa (…) były groźby włamania do budynku, wrzucane były przez okna różne przedmioty - mówił.

W wyniku protestów do dymisji podał się marszałek parlamentu Gruzji Irakli Kobachidze . W związku z wydarzeniami w Gruzji prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret „w sprawie niektórych środków zapewniających bezpieczeństwo Federacji Rosyjskiej i ochrony obywateli Federacji Rosyjskiej przed działaniami kryminalnymi i innymi nielegalnymi działaniami”. W ramach dekretu zawieszono połączenia lotnicze do Gruzji.

"Prowokacja" miała miejsce w napiętym okresie, po zamieszkach, które wybuchły w reakcji na wizytę w gruzińskim parlamencie deputowanego do rosyjskiej Dumy Siergieja Gawriłowa, który przemawiał po rosyjsku z miejsca przewodniczącego Irakliego Kobachidze. Rozgniewani tym faktem protestujący próbowali wedrzeć się do budynku parlamentu. Policja użyła gumowych kul i gazu łzawiącego.

Na Facebooku zareagował również były prezydent Gruzji Micheil Saakaszwili, apelując, by „walcząc z rosyjskim imperializmem i okupacją, nasze media nie stały się podobne do histerycznych rosyjskich mediów”. „Prawda jest po naszej stronie, ale ta prawda musi być opowiedziana w sposób cywilizowany! Dążenie do szokowania i wywoływanie histerii tylko nam zaszkodzi” - dodał.