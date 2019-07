"Wystrzelcie pierwsi". Duterte zachęca USA do ataku na Chiny Amerykański okręt USS Montgomery (LCS 8) składający wizytę w porcie Davao na wyspie Mindanao na Filipinach AFP

- Przyślijcie swoje samoloty, łodzie na Morze Południowochińskie. Wystrzelcie pierwsi, jesteśmy tuż za wami. No dalej, walczmy. Chcecie kłopotów? No to już - powiedział pod adresem Stanów Zjednoczonych prezydent Filipin Rodrigo Duterte, odpowiadając na krytykę swej polityki względem Chin i Morza Południowochińskiego.