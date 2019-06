"Scenariusz pisany cyrylicą"? Schetyna chce komisji ws. Falenty Fotorzepa / Jerzy Dudek

- Jest masa pytań i nie ma żadnych odpowiedzi. Kto stał za Falentą, kto go inspirował, kto go prowadził do tego, żeby obalić rząd Donalda Tuska? Czy to był rzeczywiście scenariusz pisany cyrylicą, czy w jakimś innym języku, i kto go pisał - powiedział w rozmowie z Onetem szef PO Grzegorz Schetyna. Zapowiedział, że po publikacji "Rzeczpospolitej" w sprawie listu Marka Falenty do prezydenta, Platforma będzie się domagać powstania komisji śledczej.