Czarzasty o darmowej antykoncepcji dla 15-latków: Jestem za

Lider SLD, zapytany o postulat z programu PSL z 2014 roku dotyczący bezpłatnej antykoncepcji dla 15-latków, powiedział, że „ten program jest aktualny”. - Jeśli polskie prawo zezwala na współżycie od 15. roku, to mam takie pytanie - czy to jest normalne, że w związku z tym 15-letnia dziewczynka albo chłopiec nie mogą iść do ginekologa bez zgody rodziców? - zapytał Włodzimierz Czarzasty. - Czy to jest normalne, że ci ludzie nie mogą używać antykoncepcji, na przykład darmowej? - podkreślił.

Czarzasty powiedział także, że „jeżeli się zgadzamy prawnie na to, że 16-letnia dziewczyna i 16-letni chłopak mogą współżyć to nikogo to nie dziwi”. - Bo jest to zgodne z prawem? To mają prawo iść do lekarza, sami? To znaczy mają prawo się rozebrać, kochać, całować, współżyć ze sobą, ale do lekarza musi iść z mamą albo z tatą? Przecież to głupota jest - stwierdził szef SLD. - Jestem za tym, żeby jeżeli prawo wyraża zgodę na współżycie, żeby ci ludzie mieli prawo również do darmowej antykoncepcji. Dlatego że 16-letnie dzieci potem rodzą dzieci - dodał.