Kim Dzong Un odwiedził fabryki produkujące wyrzutnie rakiet

Północnokoreańska agencja informacyjna KCNA opublikowała informacje, że Kim Dzong Un udzielił wskazówek pracownikom fabryk i mieszkańcom miast, nie precyzując jednak, kiedy przywódca Korei Północnej odbył podróż po kraju. Analitycy twierdzą, że część zakładów przemysłowych odwiedzonych przez Kima jest związanych z produkcją wyrzutni rakiet balistycznych i innych broni - podaje Reuters.

Teoretycznie zakłady odwiedzane przez Kima do obiekty cywilne, ale w rzeczywistości odgrywają kluczową rolę w produkcji północnokoreańskiego uzbrojenia i tworzeniu technologii związanej z rozwojem programu północnokoreańskich rakiet międzykontynentalnych - twierdzą analitycy z James Martin Center for Nonproliferation Studies w Kalifornii (CNS).

Poniżej dalsza część artykułu

- To serce północnokoreańskiego przemysłu obronnego - twierdzi pracownik CNS, Jeffrey Lewis. - Z takimi samymi wizytami mieliśmy do czynienia w 2016 i 2017 roku, gdy Korea Północna przygotowywała się do testów rakiet międzykontynentalnych - dodaje.

Wśród odwiedzanych przez Kima zakładów była m.in. fabryka, w której budowane są wyrzutnie rakiet międzykontynentalnych, w której 28 lutego 2017 roku doszło do testu rakiety Hwasong-14.

KCNA podaje, że Kim zaapelował o plan modernizacyjny dla tej fabryki.

Reuters przypomina, że o ile Korea Północna od 2018 roku nie prowadzi testów rakiet międzykontynentalnych, o tyle w związku z impasem w rozmowach z USA na temat denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego zaczęła przeprowadzać testy broni konwencjonalnej - rakiet krótkiego zasięgu.