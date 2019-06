Korea Płn.: "Odnalazł się" bliski współpracownik Kim Dzong Una AFP

Kim Jong Chol, do niedawna prawa ręka Kim Dzong Una, polityk, który odegrał kluczową rolę w przygotowaniu nieudanego szczytu z udziałem północnokoreańskiego przywódcy i Donalda Trumpa w Hanoi, towarzyszył Kim Dzong Unowi podczas pokazu sztuki amatorskiej żon oficerów północnokoreańskiej armii - informuje północnokoreańska agencja KCNA. Oznacza to, że - wbrew wcześniejszym doniesieniom - Kim Jong Chol nie popadł w niełaskę i nie został zesłany do obozu pracy.