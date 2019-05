Ocasio-Cortez: Albo Kongres, albo praca na rzecz lobbystów

"Jeśli jesteś członkiem Kongresu i odchodzisz, nie powinieneś mieć prawa skręcić za róg i zaoferować swoje usługi za czek od lobbystów" - pisze Ocasio-Cortez na Twitterze.

If you are a member of Congress + leave, you shouldn’t be allowed to turn right around&leverage your service for a lobbyist check.



I don’t think it should be legal at ALL to become a corporate lobbyist if you’ve served in Congress.



At minimum there should be a long wait period. https://t.co/xMu9Mwmdm6