Szef libańskiego parlamentu radzi "jak rozpoznać Żyda"

Podczas spotkania z amerykańskim kongresmenem, szef libańskiego parlamentu powiedział, że Żyda można rozpoznać rzucając ciężarnej złoto pod stopy.

- Jak rozpoznać Żyda? Gdy zobaczysz ciężarną, zbliż się i rzuć jej pod stopy kawałek złota. Jeśli płód wyskoczy z łona matki i chwyci złoto, wiesz, że to Żyd - powiedział przewodniczący libańskiego Zgromadzenia Narodowego Nabih Berri, cytowany przez "The Jerusalem Post". Słowa Berriego opublikował wcześniej libański dziennik Al-Jumhouriyya. Tłumaczenia artykułu dokonał Middle East Research Institute (MEMRI).

Poniżej dalsza część artykułu

Antysemicka uwaga padła przed kilkoma dniami podczas spotkania szefa libańskiego parlamentu z członkiem Izby Reprezentantów USA Eliotem L. Engelem. Głównym tematem rozmów były izraelsko-libańskie negocjacje w sprawie granicy morskiej między obu państwami, od której zależy kwestia praw do wydobycia ropy na Morzu Śródziemnym. Jak napisał libański dziennik "Al-Jumhouriyya", Nabih Berri wygłosił kontrowersyjne słowa gdy tłumaczył co - jego zdaniem - skłania Izrael do złagodzenia stanowiska i zgody na jednoczesną demarkację granicy lądowej i morskiej.



Według szefa libańskiego parlamentu, Izrael chce czerpać zyski z wydobycia i przetwarzania ropy i gazu ze złóż znalezionych na palestyńskich wodach Morza Śródziemnego. Zdaniem Berriego, Izrael potrzebuje w tym pomocy zagranicznych koncernów, a te chcą inwestować w spokojnych warunkach politycznych. - Nie odważą się na ryzyko i odwierty na wodach palestyńskich ani na terenie położonym w pobliżu 860 kilometrów kwadratowych, o które spierają się Izrael i Liban - powiedział Berri dodając, że to dlatego Izrael zmienił stanowisko negocjacyjne w sprawie granicy.



Nabih Berri jest od 27 lat przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego, jednoizbowego parlamentu Libanu. Stoi na czele partii Amal.

Izrael i Liban nie utrzymują stosunków dyplomatycznych. Granica między tymi państwami to tzw. Niebieska Linia, linia demarkacyjna wytyczona przez ONZ w 2000 r. Za jej bezpieczeństwo odpowiadają siły UNIFIL.