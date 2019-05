Jesień nadchodzi. PiS chce krótkiej kampanii Fotorzepa, Michał Kolanko

Wybory jesienne w najszybszym możliwym terminie, tak by zgrać się z np. z wypłatami zmodyfikowanego programu 500 Plus - to jak wynika z naszych informacji plan omawiany obecnie w PiS. To oznacza, że wybory mogłyby odbyć się już 13 października. Termin wyborów parlamentarnych zarządza prezydent. Muszą odbyć się w niedzielę między 12 października a 12 listopada.