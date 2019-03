Hiszpania: Partia Vox chce ułatwić obywatelom dostęp do broni palnej

Przywódca skrajnie prawicowej hiszpańskiej partii Vox chce zmienić prawo, aby umożliwić „honorowym Hiszpanom” posiadanie broni palnej.

W wywiadzie opublikowanym w środę na stronie internetowej poświęconej broni armas.es Santiago Abascal podkreśla, że ??„koncepcja uzasadnionej samoobrony musi zostać poszerzona” w Hiszpanii.

Przywiązanie polityka partii Vox do broni palnej nie jest tajemnicą. Abascal otwarcie mówił o tym, że posiada pistolet, aby chronić swoją rodzinę, której groziła baskijska organizacja terrorystyczna ETA - zwracają uwagę hiszpańskie media.

Teraz jednak słowa 42-letni przywódcy Voxu sprawiają, że temat prawa do noszenia broni może stać się ważnym punktem kampanii przed wyborami zaplanowanymi na 28 kwietnia.

Abascal twierdzi, że obecne hiszpańskie przepisy chronią bardziej przestępców niż właścicieli domów i przytacza w wywiadzie kilka głośnych przypadków dotyczących kar więzienia dla osób, które zastrzeliły złodziei, włamujących się do ich mieszkań.

- Potrzebujemy pilnej radykalnej zmiany prawa. Nie tylko po to, by Hiszpanie bez przestępczej kartoteki i w pełni władz umysłowych mogli trzymać broń w swoim domu - powiedział Abascal w wywiadzie. - Ale żeby mogli z niej korzystać w rzeczywistych sytuacjach zagrażających życiu, bez obawy o sądowy koszmar, wyrok więzienia lub nawet perspektywę wypłaty odszkodowania krewnym przestępców, którzy ich napadli - wyjaśnił.

Przytoczył przy tym przypadek 80-letniego mężczyzny, wysłanego do więzienia po zastrzeleniu napastnika, który włamał się do jego domu na Teneryfie i zaatakował jego żonę. Wspomniał także o sprawie policjanta, którego proces po zastrzeleniu mężczyzny z pięcioosobowego gangu, który włamał się do jego mieszkania, jeszcze się nie rozpoczął.

Zgodnie z obowiązującym prawem w Hiszpanii posiadanie broni palnej jest dozwolone tylko po uzyskaniu specjalnego pozwolenia. Przyznanie prawa do posiadania broni jest przy tym ściśle regulowane. Licencje są wydawane tylko osobom powyżej 18 roku życia, które zdadzą egzamin teoretyczny, egzamin praktyczny, a także uzyskają pozytywną ocenę psychometryczną. Nawet z licencją, posiadać można tylko określone rodzaje broni.

W środę Abascal gościł w Warszawie, gdzie m.in. spotkał się z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim.