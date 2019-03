Wenezuela: Pomoc przyjdzie z Curacao?

Holandia i USA porozumiały się ws. użycia infrastruktury Curacao, terytorium zależnego Holandii na Karaibach, w celu dystrybucji pomocy humanitarnej do Wenezueli - poinformował premier Curacao.

Infrastruktura wyspy - na mocy porozumienia - zostanie wykorzystana jedynie do działań niewojskowych, zmierzających do dostarczenia pomocy, takiej jak żywność czy leki, Wenezuelczykom, jeśli wenezuelski rząd wyrazi na to zgodę - informował w ubiegłym miesiącu holenderski MSZ.

Premier Curacao, Eugene Ruggenaath napisał na Twitterze, że USA i Holandia podpisały porozumienie, w którym ustalono szczegóły dotyczące dostępu i wykorzystania infrastruktury Curacao jako "humanitarnego ośrodka", z którego do Wenezueli miałaby popłynąć pomoc.

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro, nieuznawany przez USA i większość krajów Ameryki Południowej, odrzuca możliwość przyjęcia pomocy humanitarnej przez Wenezuelę. Zdaniem Maduro będzie to pretekst do mieszania się Zachodu w sprawy jego kraju.

Według Maduro w Wenezueli sytuacja nie jest na tyle poważna, by kraj potrzebował pomocy humanitarnej.

Lider opozycji Juan Guaido, który 23 stycznia ogłosił się tymczasowym prezydentem (uznaje go ok. 50 krajów) czyni starania o to, by pomoc humanitarna wjechała do kraju.

Holandia uznaje Guaido za prezydenta Wenezueli.

W Wenezueli od kilku lat trwa poważny kryzys gospodarczy spowodowany spadkiem cen ropy na światowych rynkach. W ostatnim czasie w kraju doszło do trwającego sześć dni blackoutu w związku z awarią największej w kraju elektrowni wodnej.