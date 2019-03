Sasin: Rabiej zdradził plany Koalicji Europejskiej tv.rp.pl

- To nie incydent, nie prywatna opinia. To poważna sprawa - mówił w Polsat News przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Jacek Sasin, odnosząc się do słów Pawła Rabieja, który stwierdził, iż chciałby aby w przyszłości w Polsce pary homoseksualne mogły nie tylko zawierać małżeństwa, ale również adoptować dzieci.