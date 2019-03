Liderka CDU kpi z toalet dla "trzeciej płci"

Annegret Kramp-Karrenbauer, liderka CDU, jest krytykowana za to, że na antenie publicznej telewizji kpiła z idei neutralnych płciowo toalet przeznaczonych dla tzw. trzeciej płci.

Na antenie telewizji SWR Kramp-Karrenbauer mówiła, że "partia latte macchiato" instaluje "toalety dla trzeciej płci w kawiarniach". Jej zdaniem neutralne płciowo toalety przeznaczone są "dla mężczyzn, którzy nie mogą zdecydować czy siedzieć, czy stać" podczas korzystania z toalety.

Kramp-Karrenbauer, była sekretarz generalna CDU, która zastąpiła Merkel na stanowisku przewodniczącej partii, jest za swoją wypowiedź krytykowana przez organizacje LGBTQ i polityków lewicy.

Zastępca burmistrza Berlina, Klaus Lederer, nazwał materiał z udziałem Kramp-Karrenbauer "tragedią".

Dietmar Bartsch, stojący na czele Lewicy ocenił, że czwartkowa wypowiedź liderki CDU jest "kolejnym powodem, by walczyć o to, aby Kramp-Karrenbauer nie została kanclerzem".

Aktywiści LGBT w Niemczech przypominają, że liderka CDU została już wybrana "Miss Homofobii 2018" w Niemczech przez organizację Enough is Enough, która przyznała jej ten tytuł za porównanie małżeństw homoseksualnych do kazirodztwa i poligamii.

W grudniu niemiecki parlament zatwierdził możliwość zaznaczania w dokumentach urzędowych "trzeciej płci" przez osoby, które nie identyfikują się jako mężczyzna, ani kobieta.