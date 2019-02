Ukraina: Komik na czele sondażu prezydenckiego

Aktor komediowy i reżyser Władimir Zelenski objął prowadzenie w sondażach przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie - informuje Unian.info. Na Zelenskiego chce głosować 17,5 proc. ankietowanych.

Z sondażu przeprowadzonego dla Ukraińskiego Centrum Gospodarki i Nauk Politycznych Oleksandra Razumkowa wynika, że do drugiej tury może wejść obecny prezydent, Petro Poroszenko (13,1 proc. poparcia) lub była premier Julia Tymoszenko (11,5 proc. - różnica między Poroszenko a Tymoszenko mieści się w granicach błędu statystycznego).

Pozostali kandydaci mają mniejsze poparcie - Anatolija Hrycenko, byłego ministra obrony popiera 5,9 proc. respondentów, Jurija Bojko stojącego na czele Bloku Opozycyjnego - 6,3 proc., a Oleha Liaszko, lidera Partii Radykalnej - 4,3 proc.

Pozostali kandydaci mają mniej niż 3 proc. poparcia.

Z sondażu wynika też, że w drugiej turze Zelenski wygrałby zarówno z Tymoszenko (28,7 proc. do 18,6 proc.), jak i z Poroszenką (32,2 proc. do 19,1 proc.). Gdyby w drugiej turze znaleźli się Tymoszenko i Poroszenko prezydentem zostałaby Tymoszenko, choć jej przewaga jest bliska granicy błędu statystycznego (22,4 do 20 proc.).

Sondaż przeprowadzono na grupie 2016 ankietowanych. Margines błędu statystycznego wynosi 2,3 proc.