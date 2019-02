Była żona pakistańskiego premiera: Jest marionetką

Była żona premiera Pakistanu, Imrana Khana, nazwała go "marionetką armii".

Zdaniem Reham Khan, cytowanej przez India Today, premier Pakistanu czekał na instrukcje armii przed wygłoszeniem oświadczenia ws. zamachu w Kaszmirze, którego sprawcy - według Indii - są popierani przez władze Pakistanu. Pakistan odrzuca te oskarżenia. Khan ostrzegł Indie, że w przypadku jakiejkolwiek operacji wojskowej Indii na terytorium Pakistanu, Islamabad odpowie zbrojnie.

Kryzys w relacjach Indii z Pakistanem to efekt zamachu terrorystycznego w Kaszmirze, w którym zginęło 41 funkcjonariuszy indyjskiej formacji paramilitarnej.

- Imran doszedł do władzy dzięki kompromisowi między ideologią, a umiarkowaną polityką. Nie wyobrażajcie sobie, że to jego polityka. Został poinstruowany co robić i co mówić, czego państwo chce - mówiła była żona premier kilka godzin po wygłoszeniu przez Khana oświadczenia, w którym ostrzegał Indie przed militarną odpowiedzią Pakistanu.

- Imran Khan robi to, co powiedzą mu, żeby robił - stwierdziła Reham Khan.

Zdaniem byłej żony premiera przemówienie wygłoszone przez jej byłego męża nie było jego autorstwa. - Sądzę, że pracowały nad nim jakieś think tanki - stwierdziła.

Była żona premiera stwierdziła też, że choć Pakistan może nie wspierać bezpośrednio sprawców zamachu w Kaszmirze, to jednak nie zrobił wiele, by rozprawić się z terrorystami z Jaish-e-Mohammed.

Reham Khan to brytyjska dziennikarka, która była żoną Imre Khana od stycznia do października 2015 roku.