Nauert nie zostanie ambasadorem USA przy ONZ

W grudniu dotychczasowa rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert została przez Donalda Trumpa nominowana na ambasador USA przy ONZ. Nauert, zanim została rzeczniczką Departamentu Stanu, była reporterką Fox News.

W oświadczeniu wydanym przez Departament Stanu nie sprecyzowano, jakie konkretnie problemy rodzinne popchnęły Nauert do decyzji o rezygnacji z kandydowania na ambasadora przy ONZ. Dziennik "The Washington Post" zwrócił jednak uwagę, że choć ona pracowała w Waszyngtonie, jej dzieci i mąż pozostali w Nowym Jorku.

Z kolei dziennik „The New York Times” sugeruje, że Nauert wycofała się, gdyż zatrudniała do opieki nad swoimi dziećmi nianię, która wprawdzie przebywała w USA legalnie, ale nie miała uprawnień do podejmowania pracy zarobkowej.

Nauert withdrew because she had a nanny who, per one person familiar with the process, was in the country legally but didn't have the proper work visa. @anniekarni and me https://t.co/7xsUHQtB0G