Prezydent Kolumbii: Dni dyktatury w Wenezueli są policzone AFP

- Dyktaturze w Wenezueli pozostało niewiele czasu - oświadczył prezydent Kolumbii Ivan Duque, wzywając do wywarcia większej presji dyplomatycznej na prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro, by skłonić go do przywrócenia demokracji.