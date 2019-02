Bielan: Gdyby rządził Biedroń, mielibyśmy wojnę religijną

Z całą pewnością pan Robert Biedroń musi mieć jakiegoś mecenasa, jakiegoś możnego sponsora - mówił w Polsat News wicemarszałek Senatu Adam Bielan.

Adam Bielan komentował wczorajszą konwencję nowo powstałej partii Roberta Biedronia - Wiosny, która odbyła się na warszawskim Torwarze. Jak przypuszcza wicemarszałek, partia ta, ponieważ nie jest finansowana z dotacji z budżetu państwa, musi mieć sponsorów.

- Warto w imię przejrzystości życia publicznego poznać ich nazwiska, bo zawsze warto wiedzieć, kto za danym politykiem stoi, jakie interesy może później realizować - mówił Bielan.

Polityk spekuluje, że sponsorem partii Biedronia może być Janusz Palikot. Argumentował, że w mediach społecznościowych profile, dotychczas prowadzone prze Twój Ruch Janusza Palikota, zmieniły nazwę na Wiosna Roberta Biedronia.

Oceniając program Wiosny przedstawiony przez Biedronia Bielan stwierdził, że lider nowej partii "ochoczo rozdaje pieniądze", nie wskazując żadnych źródeł finansowania swoich obietnic.

Jedynym konkretem, jaki dostrzegł Bielan w programie Wiosny, była walka z Kościołem. Likwidację funduszu kościelnego, renegocjacje konkordatu, wyprowadzenie lekcji religii ze szkół, rozdział Kościoła od państwa, opodatkowanie tacy - postulaty zaprezentowane przez Biedronia Bielan ocenił jako lewicowe i bardzo ostre.

- Ewidentnie gdyby to Robert Biedroń sprawował władzę, w Polsce doszłoby do nowej wojny religijnej, to ostatnia rzecz jaką Polska potrzebuje, my mamy inne problemy do rozwiązania - mówił Bielan.