Pierwsze państwa UE uznały Guaido

Kolejne kraje Unii Europejskiej uznają Juana Guaido za tymczasowego prezydenta Wenezueli, dając mu prawo rozpisania nowych wyborów prezydenckich.

Ponieważ mimo wezwań z wielu państw świata o rozpisanie w ciągu ośmiu dni nowych wyborów prezydenckich, wenezuelski dyktator Nicholas Maduro nie zdecydował się na ten krok, pierwsze państwa Unii Europejskiej zdecydowały się uznać przywódcę opozycji w tym kraju Juana Guaido za tymczasowego prezydenta.

Maduro odrzucił ultimatum UE. W rozmowie z jedną z hiszpańskich telewizji stwierdził, że Unia Europejska nie ma prawa domagać się przeprowadzenia powtórnych wyborów w kraju uznanym przez społeczność międzynarodową tylko dlatego, że już przeprowadzonych wyborów nie wygrał zwolennik UE.

Parlament Europejski uznał Guaido 31 stycznia tego roku.

Dziś uznanie Guaido ogłosiła Szwecja...

Wielka Brytania...

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 lutego 2019

Francja...

Los Venezolanos tienen el derecho de expresarse libremente y democráticamente. Francia reconoce a @jguaido como "presidente encargado" para implementar un proceso electoral. Apoyamos al Grupo de contacto, creado con la UE, en este período de transición. https://t.co/7cgpdgz7TN — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 4 lutego 2019

Niemcy...

Ich bedaure, dass Maduro der Aufforderung der EU, freie und faire Präsidentschaftswahlen einzuleiten, nicht nachgekommen ist. Für uns ist Guaidó im Einklang mit der Verfassung Venezuelas Übergangspräsident, um freie, faire und demokratische Präsidentschaftswahlen zu organisieren. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 4 lutego 2019

Dania...

Denmark recognises the President of the National Assembly @jguaido as the interim President of #Venezuela until new free and democratic elections take place. Applaud similar statements from key EU partners. Important EU statement coming up #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 4 lutego 2019

Polska jeszcze tego kroku oficjalnie nie zrobiła, ale zapowiedział go już minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Min. #Czaputowicz w rozmowie z chilijskim min. SZ Roberto Ampuero Espinozą na temat Wenezueli poinformował, że wobec braku rozpisania wyborów prezydenckich Polska zamierza, wraz z państwami UE, uznać Juana Guaidó, jako tymczasowego prezydenta ????



??https://t.co/DBB0kz8tve pic.twitter.com/KfMiBlQJyt — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ???? (@MSZ_RP) 4 lutego 2019

Według krążących w mediach społecznościowych informacji, Wenezuelczycy są zdania, że wymienione kraje Europy już uznały, albo są na najlepszej drodze do uznania lidera opozycji.

!Ayúdanos a difundir!



Hasta ahora, estos son los países de la UE que reconocen a @jguaido como Presidente (E) de ????



????Alemania

???? Francia

???? Espana

???? Lituania

???? Austria

???? Polonia

???? Dinamarca

???? Portugal

???? Letonia

???? U.K

???? Suecia

???? Holanda #EuropaEstáConVzla — Jose Manuel Olivares (@joseolivaresm) 4 lutego 2019